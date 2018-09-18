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Борцы греко-римского стиля продолжат борьбу за золотые медали на первенстве мира


Молодежная сборная Армении по борьбе греко-римского стиля продолжает борьбу на первенстве мира. Как передает «Арменпресс», Тигран Минасян и Давид Овасапян вышли в финал, и продолжат борьбу за золотые медали на первенстве мира.

В составе сборной в первенстве мира принимают участие Тигран Минасян,  Арарат Манучарян, Грачья Погосян, Малхас Амоян, Ваге Погосян, Эрик Элоян, Акоп Багдасарян, Размик Хачатрян, Давид Овасапян.

Первенство мира по борьбе греко-римского стиля пройдет 17-23-го сентября в словацком городе Трнава.


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