В Сирии исчез с радаров российский Ил-20 с 14 военными на борту: версий несколько

В понедельник вечером диспетчеры авиабазы Хмеймим в Сирии потеряли связь с экипажем российского самолета Ил-20, сообщает министерство обороны России.

"17 сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", - приводит текст официального сообщения агентство РИА Новости.

На борту самолета находились 14 человек, их судьба пока неизвестна. В акватории Латакии ведется поисково-спасательная операция.

По информации РИА со ссылкой на свои источники в российском военном ведомстве, исчезновение Ил-20 с радаров совпало с ракетным обстрелом объектов в Латакии,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Сирийская сторона заявляет, что атака осуществлялась со стороны моря четырьмя самолетами ВВС Израиля. Государственное агентство страны SANA написало, что российский самолет, вероятнее всего, был сбит израильской авиацией.

Однако корреспондент Си-эн-эн по вопросам национальной безопасности Райан Браун, ссылаясь на свои источники в официальных кругах США, написал в своем "Твиттере" следующее:

"Военные США считают, что сирийские зенитные установки по ошибке сбили российский береговой патрульный самолет, когда на самом деле сирийский режим пытался сбить израильские ракеты, нацеленные на объекты в Латакии".

Израиль пока никак не прокомментировал ситуацию, и подтверждений того, что израильская авиация в понедельник вечером наносила удары по Сирии, в израильской прессе пока также нет.

Между тем, также сообщается, что российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства якобы были зафиксированы пуски ракет с находящегося неподалеку французского фрегата "Auvergne". Однако и эта информация никак не подтверждается.