Европейские индексы - 17-09-18
МОСКВА, 18 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 12096.41 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.07% и составил 5348.87 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7302.10 пункта, а российский RTSI вырос на 0.44% и составил 1099.50 пункта.
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