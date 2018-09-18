Цены на цветные металлы - 17-09-18

ЛОНДОН, 18 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.15% и составила 2054.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.81% и составила 5965.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2061.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.75% и составила 12605.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.13% и составила 19100.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.51% и составила 2346.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 63250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.