Новоназначенный посол Швеции в Армении вручил копии верительных грамот замминистра ИД

Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян принял Чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Армении Ульрика Тидестрема (резиденция в Тбилиси) по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян поздравил Тидестрема с назначением, пожелав ему эффективной работы, направленной на расширение сотрудничества между двумя странами, причем как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Заместитель министра отметил важность участия Швеции в качестве соучредителя «Восточного партнерства» в деле укрепления отношений Армения-ЕС и выразил благодарность за поддержку процессов, направленных на устойчивое развитие разных сфер в Армении.

По просьбе посла Назарян представил процесс урегулирования карабахского конфликта, а также региональные развития.

В свою очередь, Тидестрем высоко оценил уровень взаимодействия между Арменией и Швецией, при этом заверив, что приложит все усилия для еще большего сближения взаимоотношений двух стран.

В ходе встречи собеседники также рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся процесса реформ в Армении и двусторонней повестки.