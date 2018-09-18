Лига чемпионов возвращается
10:15, 18 Сентябрь, 2018
18-го сентября стартует первый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19.
Как передает «Арменпресс», пройдут игры в группах A, B, C, D.
Группа A
«Брюгге» (Бельгия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 23:00
«Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания) - 23:00
Группа B
«Барселона» (Испания) - ПСВ (Голландия) - 20:55 (по ереванскому времени)
«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 20:55
Группа C
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Наполи» (Италия) - 23:00
«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ (Франция) - 23:00
Группа D
«Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия) - 23:00
«Шальке» (Германия) - «Порту» (Португалия) - 23:00