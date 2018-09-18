Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

Лига чемпионов возвращается


18-го сентября стартует первый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Как передает «Арменпресс», пройдут игры в группах A, B, C, D.

Группа A

«Брюгге» (Бельгия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 23:00

«Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания) - 23:00

Группа B

«Барселона» (Испания) - ПСВ (Голландия) - 20:55 (по ереванскому времени)

«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 20:55

Группа C

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Наполи» (Италия) - 23:00

«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ (Франция) - 23:00

Группа D

«Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия) - 23:00

«Шальке» (Германия) - «Порту» (Португалия) - 23:00

Время указано ереванское.


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