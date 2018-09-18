Общественности Санкт-Петербурга будет представлен туристический продукт под названием «Российский след в Армении»

В Русском музее Санкт-Петербурга будет представлен туристический продукт под названием «Российский след в Армении». Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал директор Фонда развития туризма в Армении Ара Хзмалян. По его словам, они разработали данный продукт, который привлечет в Армению больше российских туристов.

«Рынок развивается, за январь-июнь этого года число российских туристов выроосло на 18%. Наша задача – сделать нашу страну психологически более удобной для российских туристов. При этом, ооказалось, что российский след в Армении действительно весьма значимый»,- сказал он. Речь идет как о материальном, так и нематериальном наследии. В Армении есть села, населенные русскими, есть дороги, по которым прошел Пушкин, есть церкви, в музеях – образцы русского искусства, в Матенадаране – рукописи и пр.

«Мы помогаем российским туристам увидеть армянскую страницу их истории, показываем наше бережное отношение к культурным ценностям иных народов. В Русском музее Санкт-Петербурга будет представлен туристический продукт под названием «Российский след в Армении», показывающий привлекательность туризма в Армении»,- сказал он.

Ара Хзмалян сообщил, что до формирования данной программы они провели экспертный тур, который и стал основой для будущего продукта. Сейяас соответствующие структуры занимаются популяризацией продукта под названием «Российский след в Армении».

Выбор места для презентации – Русский музей, был неслучаен. Ранее Русский музей составлял целое с Музеем этнографии России, где 100 лет назад директором был Александр Миллер. В 1916-1917 годах – после Геноцида армян, Александр Миллер провел научную экспедицию в Ване, Васпуракане, откуда привез более 1000 артефактов армянского происхождения, часть из которых хранится в Русском музее, часть – в Музее этнографии России.