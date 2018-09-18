Россия и Турция создают буферную зону вокруг Идлиба. Наступления не будет

Президенты России и Турции договорились о создании буферной зоны вокруг мятежной провинции Идлиб. Это означает по крайней мере отсрочку наступления войск Башара Асада на Идлиб, против которого выступают Турция и Запад.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили в понедельник после переговоров в Сочи о намерении создать по периметру Идлиба демилитаризованную зону шириной 15-20 километров. Зона будет создана к 15 октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Президент России пояснил, рассказывая о соглашении с Эрдоганом, что до 10 октября предусмотрен вывод из этой зоны всего тяжелого вооружения оппозиционных группировок. Зону будут патрулировать турецкие военные и российская военная полиция.

Турция уже создала 12 наблюдательных постов по периметру Идлиба, на линии противостояния войск Асада и их противников, причем каждый пост укомплектован механизированной ротой, усиленной дополнительной бронетехникой.

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что решение о буферной зоне будет в ближайшие часы согласовано с Башаром Асадом.