К северо-западу от Дастакерта произошло слабое землетрясение

17 сентября, в 22:18 по ереванскому времени (18:18 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 1.9 с эпицентром в 3 км к северо-западу от города Дастакерт Сюникской области РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Географические координаты эпицентра – 39.39 ° северной широты и 45.90° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.

Подземные толчки ощущались на территории Армении –в городе Дастакерт – силой 2-3 балла.