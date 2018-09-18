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К северо-западу от Дастакерта произошло слабое землетрясение


17 сентября, в 22:18 по ереванскому времени (18:18 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 1.9 с эпицентром в 3 км к северо-западу от города Дастакерт Сюникской области РА. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Географические координаты эпицентра – 39.39 ° северной широты и 45.90° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.

Подземные толчки ощущались на территории Армении –в  городе Дастакерт  – силой 2-3 балла.


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