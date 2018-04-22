Предстоящие на 18 сентября мероприятия
21:51, Сентябрь 17, 2018
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- 21:51 Предстоящие на 18 сентября мероприятия
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- 20:34 На горе Арарат, по всей вероятности, начался большой пожар
- 20:15 Евразийская экономическая комиссия готовит предложения по развитию интернет- торговли
- 19:12 Совет ЕЭК принял техрегламент Союза о безопасности газа и уточнил требования к маркировке пищевых продуктов
- 18:41 Эрдоган отправил тяжелую технику на границу с Сирией
- 18:14 Состоялись заседания постоянных комиссий НС Арцаха
- 17:51 В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе
- 17:47 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-09-18
- 17:45 Азиатские индексы - 17-09-18
- 17:40 СМИ: более 100 человек погибли в результате наводнений в Нигерии
- 17:28 ЕСПЧ приступил к расследованию 34 жалоб из Азербайджана
- 17:20 Референдум поможет Македонии войти в ЕС и НАТО, заявил министр обороны США
- 17:09 Найден способ борьбы против одной из опаснейших форм рака
- 17:00 Президент Республики Арцах созвал совещание, посвященное ходу учебно-тренировочных сборов
- 16:54 Иран заявил, что выполняет обязательства в рамках СВПД
- 16:36 Один человек получил огнестрельное ранение в селе Коти в результате произведенных со стороны противника выстрелов: возбуждено уголовное дело
- 16:31 Путин заявил, что отношения с Турцией развиваются энергично и позитивно
- 16:27 Защитник прав человека потребовал у органа следствия разъяснений по поводу обыска в редакции Yerevan Today
- 16:19 Главный редактор Yerevan Today сообщает об изъятии своего рабочего компьютера работниками СК Армении
- 16:12 Иранские компании построят в Сирии заводы стройматериалов
- 16:04 Мэр Масиса будет освобожден под залог
- 15:59 Трамп пригрозил ввести тарифы для всех стран, не желающих торговать на условиях США
- 15:54 МВФ: Brexit без сделки с ЕС обернется крупными потерями для британской экономики
- 15:52 Премьер-министр принял председателей центральных банков стран-членов ЕАЭС
- 15:51 В горах Армении стартовали ТСУ с военными инженерами ЮВО
- 15:49 Россияне остаются безоговорочными лидерами по числу туристов в Анталье
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- 15:24 В ЦБ Армении созвано 17-е заседание консультативного совета ЦБ стран ЕАЭС по валютной политике
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