На территории ЕАЭС пошлина на двигатели внутреннего сгорания сохранена на уровне 0%

Члены Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлили срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды двигателей внутреннего сгорания, одобрили Порядок взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕЭК по вопросам устранения ограничительных мер в торговле с третьими сторонами, согласовали приведение ставки ввозных таможенных пошлин «для промышленной сборки» в соответствие с обязательствами Российской Федерации в ВТО, утвердили «дорожные карты» по реализации соглашений с Китаем и Ираном и приняли решение, которое обеспечит непрерывность реализации проекта по маркировке меховых изделий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, до 30 сентября 2019 года продлен срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС на поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелей или полудизелей) для сборки моторных транспортных средств с рабочим объемом цилиндров двигателя не менее 18 500 см3, мощностью не менее 500 кВт.

Ранее ставка была снижена решениями Совета ЕЭК с 5% до 0% на период с 3 октября 2014 года по 30 сентября 2018 года включительно.

Продление срока действия меры позволит потребителям карьерной техники продолжить приобретать самосвалы по более низким ценам за счет снижения стоимости импортных двигателей, аналоги которых не производятся в Союзе. Это решение поможет в первую очередь белорусскому ОАО «БЕЛАЗ» сохранить благоприятные условия для развития, поддержит его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. БЕЛАЗ является одним из крупнейших в мире и единственным в СНГ производителем карьерной техники. Предприятию принадлежит около 30% мирового рынка карьерных самосвалов.

Создание условий для роста объемов производства на ОАО «БЕЛАЗ» приведет к мультипликационному эффекту – увеличению производства и занятости в смежных отраслях промышленности на территории Союза.

Члены Совета ЕЭК одобрили Порядок взаимодействия между государствами ЕАЭС и Комиссией по вопросам устранения ограничительных мер в торговле с третьими сторонами. Согласно документу, страны Союза – при наличии достаточной информации – должны информировать ЕЭК об ограничительных мерах, введенных партнерами по действующим и возможным переговорным направлениям. Это будет содействовать проведению скоординированной внешнеторговой политики ЕАЭС. Комиссия сможет оперативно готовить аргументированные предложения по устранению ограничений.

Документ содержит механизм взаимодействия ЕЭК и государств-членов, позволяющий оперативно вырабатывать согласованную позицию для участия в консультациях с третьей стороной.

Для обеспечения непрерывности реализации проекта по маркировке меховых изделий внесены изменения в некоторые решения Совета ЕЭК, касающиеся этого проекта. Это необходимо в связи с тем, что после вступления в силу Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, которое сейчас проходит внутригосударственные процедуры в странах Союза, прекратит действовать принятое ранее Соглашение о реализации пилотного проекта по маркировке меховых изделий.

Согласно новому соглашению, требования к структуре и формату информации, передаваемой эмитентами контрольных (идентификационных) знаков и участниками оборота маркируемых товаров в уполномоченные органы государств-членов, а также сроки передачи такой информации будут устанавливаться не Советом Комиссии, а законодательством стран ЕАЭС. При этом в минимальный состав сведений о маркированном товаре, доступ к которым должен предоставляться потребителям и иным заинтересованным лицам, войдут: наименование товара, его разновидность (вид меха, цвет, размер, модель), бренд, изображение товара, идентификатор контрольного знака и страна происхождения.

Принято решение привести ставки ввозных таможенных пошлин «для промышленной сборки» в соответствие с обязательствами Российской Федерации в ВТО. В ходе присоединения к ВТО Россия получила право в течение переходного периода использовать индивидуальные преференциальные ставки ввозных пошлин на коды Единого таможенного тарифа ЕАЭС, в наименовании которых содержится «для промышленной сборки». Срок действия изъятий истекает 1 июля 2018 года, после чего они должны быть подняты на 3-10%. В соответствии с решением Совета ЕЭК Россия будет применять одинаковые ставки ввозных таможенных пошлин для автокомпонентов, ввозимых в режиме «для промышленной сборки», а также в обычном режиме для иных целей.

Совет ЕЭК утвердил «дорожные карты» по реализации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном, и Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем.

Оба соглашения были подписаны на Астанинском экономическом форуме 17 мая этого года. После этого ЕЭК разработала перечни мероприятий, которые должны обеспечить техническую подготовку к вступлению документов в силу и стать отправной точкой для реализации встроенной повестки соглашений в различных сферах.

Планируется, что до конца года Высший Евразийский экономический совет примет решения об обязательности этих документов для ЕАЭС.

Приоритетными направлениями в отношениях с Китаем являются отраслевое сотрудничество, а также взаимодействие по снижению нетарифных барьеров в отдельных областях. О полноформатном соглашении с Ираном планируется договориться в течение трех лет, в перспективе оно охватит практически всю товарную номенклатуру.