Евразийская экономическая комиссия готовит предложения по развитию интернет- торговли

Информация о реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была представлена членам Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 14 сентября. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, в частности, было отмечено, что большинство инициатив, которые предлагается реализовать в рамках цифровой повестки, касаются цифровых транспортных коридоров и финансовых технологий, а Комиссия разрабатывает предложения по развитию интернет-торговли.

Как сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, сегодня в проработке проектного офиса Комиссии находится около 30 инициатив, поступивших от бизнеса и органов власти стран Союза.

На стадии научно-исследовательских работ сейчас находятся инициативы о внедрении электронных сопроводительных документов и их взаимном признании в Союзе, о концепции создания экосистемы цифровых транспортных коридоров в ЕАЭС, о разработке модели регулирования трансграничного оборота данных в Союзе. Среди тем-лидеров – инициативы по цифровым транспортным коридорам и финтеху.

По итогам проработки первых инициатив готовится проект решения Евразийского межправительственного совета о внесении изменений в Порядок проработки инициатив, устанавливаются способы принятия решения о реализации пилотных проектов.

«В соответствии с поручением Межправсовета Комиссия готовит предложения о развитии интернет-торговли в ЕАЭС, включая сравнительный анализ регулятивных условий с условиями на зарубежных рынках, а также анализ рисков и возможных шагов на уровне Союза», – отметила Карине Минасян, рассказывая о ходе работ в рамках приоритета по цифровой торговле.

В рамках деятельности экспертной площадки подготовлен проект распоряжения об основах применения в ЕАЭС регулятивных «песочниц». Регулятивная «песочница» рассматривается как специальный единый правовой режим, который вводится решением органа Союза на ограниченный срок для проработки конкретной интеграционной инициативы или реализации интеграционного проекта.