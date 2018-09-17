Состоялись заседания постоянных комиссий НС Арцаха

17-го сентября состоялось заседание постоянной комиссии НС по вопросам обороны, безопасности и правопорядка, которое вела председатель комиссии Жанна Галстян.

Министр обороны Левон Мнацаканян представил проект закона Республики Арцах "О военной службе и статусе военнослужащего".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, после обсуждения комиссия решила с положительным заключением и в первом чтении внести проект в повестку пленарного заседания.

Во второй половине дня состоялось заседание постоянной комиссии НС по вопросам производства и производственных инфраструктур под председательством Арпата Аванесяна.

Первым вопросом повестки заседания был пакет проектов законов Республики Арцах "О вывозе мусора и санитарной очистке", «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об отходах"», «О внесении дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О местном самоуправлении"», «О внесении дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О местных пошлинах и платежах"» и «О внесении дополнения в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об управлении многоквартирным зданием"».

После обсуждений между членами комиссии и уполномоченными представителями правительства комиссия рекомендовала в первом чтении внести пакет в повестку пленарного заседания.

Второй вопрос повестки – проект закона «О внесении дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об автомобильном транспорте" с пакетом смежных законов. Законодательное изменение обусловлено необходимостью правового регулирования организации перевозок на легковом такси с территории Республики Арцах в другие государства, ликвидацией неравных условий, действующих между лицами, являющимися субъектами осуществления таксомоторных перевозок, а также применением налоговых обязательств, созвучных с выполнением соответствующей деятельности. Пакет также с положительным заключением комиссии будет внесен в повестку пленарного заседания.

В повестку заседания был включен также пакет проектов законов Республики Арцах «О внесении дополнений и изменений в Земельный кодекс Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменений и дополнения в Гражданский кодекс НКР», «О внесении дополнения в закон НКР "О местном самоуправлении"», цель которых – для развития отрасли садоводства сельскохозяйственной сферы предоставить иностранным инвесторам в качестве собственности тот земельный участок, на котором расположен основанный им сад производственного значения. Комиссия вынесла положительное заключение на внесение пакета в повестку пленарного заседания.