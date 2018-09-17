Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-09-18

ЕРЕВАН, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 сентября, курс доллара США вырос на 0.07 драмa и составил 485.16 драм. Курс евро сократился на 2.30 драмa и составил 565.16 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.11 драм. Курс британского фунта сократился на 1.17 драмa и составил 635.37 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 119.73 драмa и составила 18748.32 драм. Цена серебра сократилась на 0.12 драмa и составила 221.73 драм. Цена платины сократилась на 76.17 драмa и составила 12556.59 драм.