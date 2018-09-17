Азиатские индексы - 17-09-18

ТОКИО, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 23094.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1728.61 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.11% и составил 2651.79 пункта, а HANG SENG снизился на 1.30% и составил 26932.85 пункта.