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Азиатские индексы - 17-09-18


ТОКИО, 17 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 23094.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1728.61 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.11% и составил 2651.79 пункта, а HANG SENG снизился на 1.30% и составил 26932.85 пункта.




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