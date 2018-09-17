Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к расследованию 34 жалоб из Азербайджана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в сообщении Страсбургского суда говорится, что это жалобы на препятствие в деятельности институтов гражданского общества, аресты их банковских счетов, нарушение прав собственности и др. Часть жалоб направлены юридическими лицами - НПО.

B частности, среди заявителей: "Содействие свободной экономике"; "Защита прав нефтяников"; "Демократия и права человека"; "Общество правового просвещения"; "Ассоциация юристов Азербайджана". Кроме того, жалобы подали: "Центр национальных и международных исследований"; "Институт свободы и безопасности репортеров"; "Центр исследований медиа "Кавказ" и др.

Заявители указывают на незаконность ареста их банковских счетов по требованию прокуратуры.

На аналогичные нарушения пожаловались и активисты гражданского общества: Губад Ибадоглу, Мирвари Гахраманлы, Зохраб Исмаил, Эльчин Абдуллаев, Интигам Алиев, Аннаги Гаджибейли, Расул Джафаров, Гюльнара Багирова, Айнур Имранова и Эмин Гусейнов.

Директор газеты "Азадлыг" Азер Ахмедов в заявлении в ЕСПЧ жалуется на прослушку его разговоров со стороны упраздненного МНБ Азербайджана. B числе заявителей и отбывающий тюремное наказание редактора религиозного сайта xeber44.com Араз Гулиев.

Он был арестован 5 лет назад в Масаллинском районе и осужден на 8 лет лишения свободы по обвинениям в незаконном хранении оружия и других преступлений.

ЕСПЧ направил правительству Азербайджана вопросы по всем указанным делам, на которые должны быть предоставлены ответы в течение трех месяцев.