Референдум поможет Македонии войти в ЕС и НАТО, заявил министр обороны США

Референдум о переименовании Македонии по договору Скопье и Афин является важнейшим шагом в истории республики и ее прогресса на пути в НАТО и ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе визита в Скопье министр обороны США Джеймс Мэттис.

Днем Мэттис провел встречу с македонским премьером Зораном Заевым и главой минобороны Радмилой Шекерински, после чего сделал заявление на пресс-конференции.

"Предстоящий референдум – важнейший голос в истории вашей нации. Граждане должны использовать свое демократическое право и проголосовать на референдуме, который имеет историческое значение для дальнейшего прогресса Македонии на пути интеграции в НАТО и ЕС, в чем она имеет поддержку США", — заявил Мэттис на пресс-конференции, видео с которой разместило национальное агентство МИА.

"Недавно вы отметили годовщину референдума (о независимости 1991 года), на котором свыше 95% граждан высказались за независимость страны. Через две недели ваши граждане еще раз получат возможность продвинуть страну вперед", — отметил Мэттис.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.