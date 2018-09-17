Найден способ борьбы против одной из опаснейших форм рака

Ученые из Лидского Университета и Института исследования рака Лондона выявили механизм, который увеличивает эффективность препаратов в борьбе против одного из наиболее опасных видов рака — меланомы, соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале MedicalXpress.

В своем исследовании специалисты смогли реактивировать созданный на основе вирусов препарат T-vec, который вводится прямо в пораженные неоперабельной меланомой ткани и вызывает направленную против клеток опухоли иммунную реакцию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты добавили в препарат моноциты — белые кровяные клетки, которые могут поглощать различные вещества, и выяснили, что эти клетки подхватывают частицы вируса и переносят их к месту опухоли, вызывая гибель раковых клеток.

Таким образом, становится возможным использование препарата T-vec в ситуациях, когда его невозможно ввести непосредственно в само новообразование, выяснили ученые.