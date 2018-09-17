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Один человек получил огнестрельное ранение в селе Коти в результате произведенных со стороны противника выстрелов: возбуждено уголовное дело


Следственным управлением Следственного комитета РА по Тавушской области возбуждено уголовное дело по факту выстрелов, произведенных неизвестными лицами с боевых постов Азербайджанской Республики по мотиву национальной ненависти и способом, опасным для жизни многих людей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, примерно в 00:15 16-го сентября 2018 года в центральной части населенного пункта Коти Ноемберянского района Тавушской области огнестрельное ранение в области правой голени получил житель того же населенного пункта С. Сепханян.

По факту следственным управлением Следственного комитета РА по Тавушской области возбуждено уголовное дело по пунктам 6 и 13 части 2 статьи 34-104 Уголовного кодекса РА.

Ведется предварительное следствие.




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