Главный редактор Yerevan Today сообщает об изъятии своего рабочего компьютера работниками СК Армении

Главный редактор Yerevan Today Севак Акопян представил детали проведенного в его офисе обыска. Обыски на территории редакции издания Yerevan Today завершились, правоохранительные органы изъяли один компьютер и несколько жестких дисков. Об этом в беседе с журналистами сказал главный редактор Yerevan Today Севак Акопян.



Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 17-го сентября. По его словам, произошедшее было несколько странным, поскольку несколько дней назад редакция сайта Yerevan.today распространила заявление, в котором опровергла информацию о том, что она первой в республике опубликовала аудиозапись телефонного разговора. Сотрудники редакции отметили, что по чистой случайности они поместили на сайте аудиоматериал 11 сентября, в 14:00, в то же самое время, что и другие армянские СМИ и пользователи интернета.



Главный редактор Yerevan Today Севак Акопян сказал, что собирается созвать пресс-конференцию. «На данный момент могу сказать, что был изъят мой компьютер и жесткие диски других, по их словам, информация на нашем сайте была размещена позже, чем датируется, затем изъяли то, что им было нужно, и ушли»,- сказал он.

На вопрос, какова связь Роберта Кочаряна с их сайтом, главный редактор Yerevan Today Севак Акопян уверил, что тот не является владельцем сайта и не имеет к нему никакого отношения.

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения тайны телефонных переговоров между директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и начальником Особой следственной службы РА Сасуном Хачатряном, их записи и распространения.

Сформирована следственная группа, и совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На основе добытых по уголовному делу фактических данных в суд были представлены ходатайства о проведении обысков по 6 различным адресам. Ходатайства были удовлетворены.

«С учетом общественного резонанса по данному делу, сообщаем, что в числе других адресов оперативно-следственная группа сегодня побывала и в редакции информационного портала Yerevan.today – для проведения в установленном законом порядке обыска.

В ведомстве заявили, что проводимые в редакции обыски никак не связаны с осуществляемой журналистской деятельностью, а направлены исключено на обеспечение всестороннего, объективного и полного расследования уголовного дела, проверку добытых по уголовному делу предварительных данных, установление способа тайной записи телефонных переговоров глав двух правоохранительных органов, ее распространения и ряда обстоятельств, имеющих существенное значение», – говорится в сообщении.

Как указывается, в интересах следствия иные подробности на данном этапе не подлежат разглашению, а информация о результатах будет предоставлена позднее.

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора по конкретному уголовному делу между директором Службы национальной безопасности Республики Армения Артуром Ванецяном и Специальной следственной службой Сасуном Хачатряном. Об этом сообщила Арменпресс начальник департамента по связям с общественностью генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 146 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) УК Армении.

Следствие ведет следственный комитет.

Во вторник в сети появилась аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и Спецследственной службы Сасуна Хачатряна, в которой они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения в адрес главы ОДКБ Юрия Хачатурова.По его словам, появление этой аудиозаписи является следствием проводимой в стране борьбы с коррупцией."Это вполне конкретные личности – Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян, Гагик Хачатрян, разные мелкие чиновники чувствуют, что пришло время возвращать награбленное. Они хотят приостановить этот процесс, пытаясь прослушивать или прибегая к другим мерам", - сказал Пашинян.В данной связи он заявил о своей решительности в раскрытии дела по беспорядкам 1 марта 2008 года и подчеркнул, что убийцы должны предстать перед судом, а награбленное у народа должно быть возвращено.Премьер подчеркнул, что возбуждены уголовные дела и основной их задачей является борьба с коррупцией, заключение убийц в тюрьму."Мы не поддадимся на шантаж. Никто не идеален и все ответят за все свои ошибки, в том числе и я, если они действительно будут доказаны, но это все результат того, что я не иду на компромисс с коррупционерами. Они меня не остановят, их ждет поражение. Они вернут все до копейки, а убийцы должны ответить", - сказал Пашинян.Он отметил, что в прослушанных разговорах нет ничего такого, что бы не было потом доказано, "никто из участников диалога не превысил свои полномочия"."Пока я премьер – не будет компромисса с коррупцией. Я не поддамся шантажу. Все до последней копейки должно быть возвращено народу. Это самое главное. Хотите прослушивайте или записывайте, что хотите делайте, альтернативы нет. Я уверен, что в сложившейся ситуации народ поддержит правительство - мы нуждаемся в вашей поддержке в борьбе с коррупцией. Не будет политических препон для любых действий следственных органов, в том числе арестов, если есть достаточные основания, даже если это будут члены моей семьи", - заявил Пашинян.