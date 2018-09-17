Иранские компании построят в Сирии заводы стройматериалов

Около 180 иранских компаний намерены построить в Сирии заводы стройматериалов для участия в восстановлении страны после разрушительной войны, иранская делегация заявила об этом министру жилищного строительства на встрече в Дамаске. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета al-Watan со ссылкой на заместителя министра Мохаммада Сейфа.

Сирийская сторона предложила иранской делегации во главе с советником по экономике посольства ИРИ в Дамаске создать совместные производства компаний из Ирана и подведомственных министерству жилищного строительства САР строительных компаний. Особое внимание предлагается уделить восстановлению таких объектов, как жилые дома, плотины, медицинские центры и электростанции.

Восстановление Сирии после кризиса выходит сейчас на первый план. Глава МИД Сирии Валид Муаллем ранее заявил, что порядка 75% инфраструктуры страны разрушено в результате войны, при этом государство уже начало программы по ее восстановлению.