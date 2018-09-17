Мэр Масиса будет освобожден под залог

Мэр Масиса Давид Амбарцумян будет освобожден под залог в размере 5 млн драмов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал его адвокат Тигран Атанесян.

«Давид Амбарцумян будет освобожден под залог в размере 5 млн драмов»,- сказал он.

Ему предъявлено обвинение по ст. 225 УК Армении (организация и участие в массовых беспорядках).

Как сообщалось ранее, по поводу беспорядков в ереванском административном районе Эребуни 22-го апреля по делу, расследуемому в СК Армении, были арестованы 5 человек, при чем, среди них были мэр Масиса Давид Амбарцумян и вице-мэр Масиса, сообщает советник председателя СК Армении Сона Трузян. Ранее СК Армении собшал о том, что расследуется уголовное дело по поводу беспорядков в ереванском административном районе Эребуни 22-го апреля, когда произошло нападение на граждан-участников пикета.

Следственный комитет Армении расследует уголовное дело по факту нападения неизвестных в масках на участников акции протеста 22 апреля на перекрестке улицы Эребуни и 26-й улицы Нор-Ареш. Как сообщает пресс-служба ведомства, от граждан поступило заявление о том, что около 13 часов 22 апреля во время шествия в указанном месте, неизвестные в масках напали на участников шествия, забросали камнями, били дубинками и применили электрошокеры. В результате нападения несколько участников акции получили телесные повреждения. На улице Эребуни в Ереване неизвестные в масках атаковали демонстрантов камнями. Как передает корреспондент Новости Армении-NEWS.am, лица этих людей закрыты медицинскими масками, некоторые из них держат в руках деревянные дубинки и камни. Они начали бить демонстрантов, а также повредили транспортные средства.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 225 УК. Мэру города Масиса Давиду Амбарцумяну предъявлено обвинение. Как сообщили Арменпрессв пресс-службе Следственного комитета Армении, обвинения предъявлены также другим 4 лицам, арестованным в уголовного дела по факту беспорядков, произошедших 22-ого апреля в административном районе Эребуни.

По расследуемому следственным управлением Следственного комитета Армении по Еревану уголовному делу по факту беспорядков, произошедших 22-ого апреля в административном районе Эребуни, задержаны 5 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Ранее СК сообщил, что 22-ого апреля 2018 года группа лиц, некоторые из которых были в медицинских масках, напала на граждан, проводивших акцию протеста, и применила в отношении них насилие, пустив в ход камни, дубинки и электрошокеры.

Проработан план следственных действий, создана следственная группа и по эпизодам проводится всестороннее, объективное и полное расследование, направленное на установление личностей предполагаемых преступников.

В ходе предварительного следствия были скачаны и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи инцидента, произошедшего на пересечении улиц Эребуни и 26-ой улицы в квартале Нор-Ареш, а также появившиеся в прессе публикации о случившемся. Подразделениям Полиции поручено предпринять оперативно-розыскные мероприятия.

В результате предпринятых мероприятий по подозрению в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 225 (“Участие в массовых беспорядках”) Уголовного кодекса РА, были задержаны 5 человек: мэр города Масиса Давид Амбарцумян, заместитель мэра Карен Оганян и жители Масиса – С. Саакян (1982 г.р.), Г. Амбарцумян (1995 г.р.) и Г. Хачатрян(1988 г.р.). Им всем 1 июня были предъявлены обвинения.

Житель Нор Ареша, молодой человек 1995 года рождения был арестован по подозрению в причастности к беспорядку.

Так, по состоянию на 1 июня, в рамках уголовного дела задержано 7 человек, 5 из которых являются обвиняемыми, а 2 являются подозреваемыми.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются меры, направленные на обеспечение всестороннего, объективного и полного исследования всех обстоятельств произошедшего.