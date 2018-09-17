Трамп пригрозил ввести тарифы для всех стран, не желающих торговать на условиях США

Американский президент Дональд Трамп фактически поставил все страны мира перед ультимативным выбором - торговать с Соединенными Штатами на американских условиях либо подвергнуться со стороны США тарифным санкциям. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом руководитель американской администрации написал в понедельник на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, проводимая его администрацией тарифная политика "обеспечивает США очень сильные переговорные позиции", но его страна все же несет издержки, а потому необходимо принятие Вашингтоном решительных мер в отношении тех, кто не разделяет американских представлений о справедливой торговле. "Если [другие] государства не будут заключать с нами справедливых сделок, они подвергнутся "тарификации", - написал президент.