МВФ: Brexit без сделки с ЕС обернется крупными потерями для британской экономики

Сценарий Brexit без соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом приведет к значительным финансовым потерям для экономики Великобритании. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Международного валютного фонда (МВФ), который представили в Лондоне глава британского Минфина Филип Хаммонд и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, информирует агентство Press Association.

МВФ предупредил, что Лондону предстоит урегулировать с Брюсселем ряд "фундаментальных вопросов", в том числе спор вокруг функционирования границы на острове Ирландия, без чего невозможен упорядоченный Brexit. "Решение этих вопросов является критически важным, чтобы избежать сценария Brexit с отсутствием сделки, реализованного по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), что приведет к значительным издержкам для экономики Великобритании и [негативно] повлияет, но в меньшей степени, на экономики стран ЕС", - говорится в докладе.

"Чем больше будет препятствий для ведения торговли в рамках новых отношений, тем затратнее она будет", - сказала Лагард. Однако в случае "мягкого" Brexit с заключением торгового соглашения МВФ прогнозирует "умеренный" рост британской экономики в течение 2018-2019 годов на уровне 1,5%.

Хаммонд в своей речи указал, что британское правительство "не должно ставить под угрозу процветание британского народа". "Мы должны закрепить достигнутый нами экономический прогресс. Покидая ЕС, мы должны обеспечить тесное и прочное будущее партнерство с нашими европейскими соседями. Мы должны прислушаться к очевидным предупреждениям МВФ", - отметил он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.