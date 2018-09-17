Премьер-министр принял председателей центральных банков стран-членов ЕАЭС

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателей центральных банков стран-членов Евразийского экономического союза, которые прибыли в Армению для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию армянского драма. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Премьер-министр приветствовал гостей и поблагодарил их за участие в мероприятиях, посвященных 25-летию армянского драма. Никол Пашинян отметил, что, несмотря на ненасильственную бархатную революцию, армянский драм продолжает сохранять свою стабильность, что является важным фактором с точки зрения экономического развития.Глава правительства отметил важность тесного сотрудничества между центральными банками стран-членов ЕАЭС с целью развития финансовых рынков, продвижения экономик, внедрения новых механизмов. Премьер-министр выразил надежду на продолжение плодотворных и конструктивных обсуждений между руководителями финансовых структур во благо развития сотрудничества.Руководители ЦБ стран-членов ЕАЭС представили премьер-министру направленные на дальнейшее расширение сотрудничества шаги, которые в рамках интеграционных процессов будут способствовать развитию и углублению экономик, в том числе рынков капитала и торгово-экономических связей.Состоялся также обмен мнениями о возможностях осуществления в рамках ЕАЭС взаимных расчетов в национальных валютах.