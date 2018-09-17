В горах Армении стартовали ТСУ с военными инженерами ЮВО

В рамках завершения двусторонних ротных тактических учений военнослужащие инженерных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к тактико-специальным учениям на полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе учений военнослужащие отрабатывают задачи инженерной разведки, фортификационного оборудования рубежей, позиций и районов, установки минно-взрывных заграждений, оборудования командных пунктов для проведения двусторонних батальонных тактических учений.

При выполнении специальных задач инженеры военной базы используют миноискатели «Коршун» и минно-розыскных собак.

В тактико-специальных учениях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной специальной военной техники.