В российской военной базе ЮВО в Армении объявлена проверка боеготовности

По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова российская база Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Армении, поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, к проверке привлечены все соединения и воинские части российской военной базы.

Командованию военной базы предстоит отработать на практике задачи организации управления войсками с подвижных пунктов управления (ППУ). Комплексной комиссией штаба ЮВО будут оценены способности выполнения задач разведывательно-ударной деятельности, а также обеспечения защиты и маскировки подвижных пунктов управления.

В соответствии с замыслом проверки боеготовности личный состав соединений совершит марши комбинированными способами на общевойсковые полигоны «Алагяз» и «Камхуд». Подразделения отработают вопросы всестороннего обеспечения на марше.

В дальнейшем на полигонах с подразделениями военной базы будут проведены двусторонние тактические учения с выполнением этапов боевых стрельб из всех видов штатного вооружения. Командиры воинских частей военной базы продемонстрируют навыки организации межвидового взаимодействия и управления приданными силами различных родов войск.

Проверки боевой готовности являются важной формой изучения реального состояния дел в войсках.