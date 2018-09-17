В ЦБ Армении созвано 17-е заседание консультативного совета ЦБ стран ЕАЭС по валютной политике
15:24, 17 Сентябрь, 2018
В ЦБ Армении созвано 17-е заседание консультативного совета ЦБ стран ЕАЭС по валютной политике. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении. В ходе мероприятия обсуждались вопросы формирования общего финансового рынка, экономической ситуации в странах ЕАЭС, валютной политики и пр. Была представлена единая системя денежных переводов, действующая в Армении.
На заседании были подписаны документы по гармонизации законодательств стран ЕАЭС в области финансовых рынков.ЦБ Армении и ЦБ РФ подписали соглашение о противодействии хакерским атакам.