В ЦБ Армении созвано 17-е заседание консультативного совета ЦБ стран ЕАЭС по валютной политике. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении. В ходе мероприятия обсуждались вопросы формирования общего финансового рынка, экономической ситуации в странах ЕАЭС, валютной политики и пр. Была представлена единая системя денежных переводов, действующая в Армении.

На заседании были подписаны документы по гармонизации законодательств стран ЕАЭС в области финансовых рынков.

ЦБ Армении и ЦБ РФ подписали соглашение о противодействии хакерским атакам.