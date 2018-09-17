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В ЦБ Армении созвано 17-е заседание консультативного совета ЦБ стран ЕАЭС по валютной политике


В ЦБ Армении созвано 17-е заседание консультативного совета ЦБ стран ЕАЭС по валютной политике. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении. В ходе мероприятия обсуждались вопросы формирования общего финансового рынка, экономической ситуации в странах ЕАЭС, валютной политики и пр. Была представлена единая системя денежных переводов, действующая в Армении.

На заседании были подписаны документы по гармонизации законодательств стран ЕАЭС в области финансовых рынков.

ЦБ Армении и ЦБ РФ подписали соглашение о противодействии хакерским атакам.


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