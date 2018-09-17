Шесть членов вооруженной группы «Норк-Мараш» выпущены на свободу

Шесть членов ликвидированной в Ереване вооруженной группы «Норк-Мараш» – Владимир Аракелян, Вагинак Степанян, Ара Погосян, Артур Егиазарян, Хачик Аветисян и Арутюн Салназарян, выпущены на свободу.

Как передает «Арменпресс», решение было принято на заседании суда 17 сентября под председательством судьи Армена Бекташяна. Четверо подсудимых были освобождены под личное поручительство депутатов Арарата Зурабяна, Наполеона Азизяна, Овика Агазаряна и Лены Назарян, в отношении еще двоих – Ара Погосяна и Вагинака Степанян изменена мера пресечения на подписку о невыезде по ходатайству адвокатов.

Как сообщалось ранее, Подсудимый по делу о вооруженной группе в административном районе Еревана Норк-Мараш, бывший замминистра обороны Армении Ваан Ширханян отпущен на свободу. Как сообщил Арменпресс, суд удовлетворил ходатайство адвоката об изменении меры пресечения, учитывая поручительство депутатов НС от фракции “Выход” Сасуна Микаэляна и Овика Агазаряна.

Напомним, 25 ноября 2015 года в результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников Службы национальной безопасности Армении была обезврежена организованная преступная группировка, которая планировала ряд тяжких преступлений на территории республики (против граждан, отдельных ветвей власти и госорганов). В Следственном управлении СНБ Армении было возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст.223 («Создание преступного сообщества или руководство преступным сообществом» и «Участие в преступном сообществе») и ч.3 ст.235 («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой»). Артур Варданян и свыше 20 членов созданной им преступной группы, в том числе женщины, были заключены под стражу.

А 19 декабря 2015 года в рамках уголовного дела был задержан бывший заместитель министра обороны республики Ваан Ширханян. Как передавала пресс-служба СНБ, В. Ширханян подозревался в участии в преступном сообществе, созданном Артуром Варданяном. В частности, он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст.223 («Участие в преступном сообществе») УК Армении.