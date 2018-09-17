Фракция «Царукян» призывает всех коллег вернуться к нормальной политической борьбе

Член фракции «Царукян» Иветта Тоноян призывает всех коллег вернуться к нормальной политической борьбе в выборах в совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала член этой фракции Иветта Тоноян. По ее словам, следует вести борьбу исключительно в формате представления своих программ, не перенося ее на личности.

Как сказал депутат фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян, они нормально сотрудничают с силами в правительстве Армении, имеют общие цели и программы, сформированные на основе народной повестки с требованием перемен.

По поводу заявления Лены Назарян о случаях предвыборного взяткодательства он сказал, что подобный стиль действий достоин осуждения, и они – за передачу дел правоохранительным органам, с возбуждением уголовных дел.

Как сообщалось ранее, Фракция «Царукян» НС Армении обратится к европейским структурам, к комиссару СЕ по правам человека в Армении, по поводу материалов, распространяемых в соцсетях против их кандидата в мэры Наиры Зограбян, по поводу нагнетания атмосферы ненависти. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала член этой фракции Иветта Тоноян. По ее словам, травля в соцсетях в адрес их кандидата в мэры Наиры Зограбян ведется уже долгие дни, идут призывы не избирать ее, в ее адрес звучат грубые выражения.

«У нас есть множество фактов, и мы обратится к европейским структурам, к комиссару СЕ по правам человека в Армении, по поводу материалов, распространяемых в соцсетях против нашего кандидата в мэры Наиры Зограбян, по поводу нагнетания атмосферы ненависти»,- сказала член этой фракции Иветта Тоноян.

По поводу замечания депутата фракции «Елк» НС Армении Лены Назарян о том, что фракция «Царукян» ведет черный пиар, он сказала, что они этого не делают. Выступление же Наиры Зограбян стало следствием того, что различным людям рассылались письма с призывами не избирать ее.

Как заметил Ваге Энфиаджян, в основном, подобные сообщения присущи аккаунтам в в Facebook. Депутат фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян придает большую важность проведению дебатов между кандидатами в мэры Еревана от фракции «Царукян» Наирой Зограбян и блока «Мой шаг» Айком Марутяном. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что это создаст новую политическую культуру.

«Для жителей дебаты между кандидатами в мэры Еревана от фракции «Царукян» Наирой Зограбян и блока «Мой шаг» Айком Марутяном будут интересны, в частности, как они формулируют свои подходы по разным вопросам нашу позицию по этому вопросу на митинге подтвердила Наира Зограбян. Думаю, это будет уместно. это создаст новую политическую культуру»,-сказал депутат фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян.

По его мению, обмен мнениями между кандидатами будет интересен, независимо от того, какую политическую силу они представляют.

На вопрос, почему же они выбрали Айка Марутяна, депутат фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян ответил, что у них нет проблем с другими депутатами, а различные социологические опросы показали, что фаворитами предвыборной гонки являются именно они, и основоная борьба будет вестись между кандидатами в мэры Еревана от фракции «Царукян» Наирой Зограбян и блока «Мой шаг» Айком Марутяном.

По его мнению, Наира Зограбян вполне владеет внутриполитической ситуацией в стране.