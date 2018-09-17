Армения остается верной процессу мирного урегуирования карабахского конфликта: Зограб Мнацаканян

Армения остается верной процессу мирного урегуирования карабахского конфликта в рамках сформировавшегося формата, принятого международным сообществом,- сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, об этом в беседе с журналистами сказал министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя предстоящую встречу с министром ИД Азербайджана.

«Да, процесспродолжается, это будет. Уже говорил – и повторю, я уважаю правила работы в подобном формате, одно из этих правил – согласованное объявление о дате, месте предстоящей встречи. Будьте уверены, что все это будет сделано именно так, о чем вы и узнаете»,- сказал он.

На вопрос о проходящих в Азербайджане учениях министр ИД Армении Зограб Мнацаканян ответил, что они неоднократо заявляли о том, что движутся в сторону мирного процесса, исключительно в рамках сформировавшегося формата, принятого международным сообществом,- сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этих условиях для практической реализации мирного процесса важно работать в направлении установления атмосферы, способствующей установлению мира. То, что происходило за это время, н икак не способствует установлению подобной атмосферы – ни риторикой, ни действиями. «Это достойно осуждения и неприемлемо, когда, при наличии признаков напряжения, мы имеем случаи обстрела мирных жителей. Это, естественно, неприемлемо.

Мы четко отметили, что и Армения, и Арцах способны защитить себя, однако не в этом наша цель. Мы должны всячески избегать кризисов, избегать ситуаций, которые могут привести к катастрофе в регионе. В них хикто не победит и никто не проиграет. Это надо четко осознать. Это неприемлемо, достойно осуждения и серьезно вредит мирному процессу»,- сказал он.