Фракция «Царукян» хочет создать новую политическую культуру, организовав дебаты между Наирой Зограбян и Айком Марутяном

Депутат фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян придает большую важность проведению дебатов между кандидатами в мэры Еревана от фракции «Царукян» Наирой Зограбян и блока «Мой шаг» Айком Марутяном. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что это создаст новую политическую культуру.

«Для жителей дебаты между кандидатами в мэры Еревана от фракции «Царукян» Наирой Зограбян и блока «Мой шаг» Айком Марутяном будут интересны, в частности, как они формулируют свои подходы по разным вопросам нашу позицию по этому вопросу на митинге подтвердила Наира Зограбян. Думаю, это будет уместно. это создаст новую политическую культуру»,-сказал депутат фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян.

По его мению, обмен мнениями между кандидатами будет интересен, независимо от того, какую политическую силу они представляют.

На вопрос, почему же они выбрали Айка Марутяна, депутат фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян ответил, что у них нет проблем с другими депутатами, а различные социологические опросы показали, что фаворитами предвыборной гонки являются именно они, и основоная борьба будет вестись между кандидатами в мэры Еревана от фракции «Царукян» Наирой Зограбян и блока «Мой шаг» Айком Марутяном.

По его мнению, Наира Зограбян вполне владеет внутриполитической ситуацией в стране.