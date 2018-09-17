Время в Ереване: 11:07:36,   17 Сентябрь

Очень редкое животное - руконожка или ай-ай - родилось в зоопарке Денвера

Очень редкое животное - руконожка или ай-ай - родилось в зоопарке Денвера

Родившаяся в зоопарке Денвера мадагаскарская руконожка является одним из немногих представителей этого редкого вида, живущих в неволе, сообщаетLive Science.

Детеныш руконожки настолько страшный, что выглядит даже очень мило.

Новорожденная получила свою кличку в честь персонажа книг о Гарри Поттере Нимфадоры Тонкс. Мать руконожки зовут Беллатрикс — как Беллатрикс Лестрандж из этих же романов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Этот вид руконожек на Мадагаскаре открыл в 1780 году исследователь Пьер Соннера. О том, кто такие ай-ай, велись долгие споры — животных сначала отнесли к грызунам, но потом ученые пришли к заключению, что это лемуры.

Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует мадагаскарских руконожек как находящихся под угрозой исчезновения. По данным экспертов, более половины дикой популяции этих лемуров исчезли за последние три десятилетия.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации