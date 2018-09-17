Эрдоган рассчитывает на позитивный исход его визита в Германию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его визит в Германию, намеченный на конец сентября, позитивно скажется на дальнейшем развитии отношений между странами. Об этом он заявил в понедельник в интервью турецким СМИ в самолете по возвращении из Азербайджана.

"Мы обсудим двусторонние отношения с Германией в различных сферах, в том числе в политической, военной, экономической и торговой. Отдельной темой также станет борьба с терроризмом. Я надеюсь, что визит в Германию позитивно скажется на нашем будущем. Я полон надежд", - приводит его слова газета Sabah.

По словам Эрдогана, он также почувствовал потепление в отношениях между Анкарой и Берлином в ходе телефонных переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, как ожидается, состоится 27-29 сентября. Предполагается, что турецкий лидер также посетит Кельн, и не исключено, что он захочет выступить с речью перед соотечественниками. Раньше местные власти запрещали представителям Анкары такие выступления, что становилось причиной критики.

На фоне охлаждения отношений общественность и оппозиция Германии подвергли критике планы Берлина принять Эрдогана.