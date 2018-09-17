Фракция «Царукян» обратится к европейским структурам – по поводу материалов, распространяемых в соцсетях против их кандидата в мэры

Фракция «Царукян» НС Армении обратится к европейским структурам, к комиссару СЕ по правам человека в Армении, по поводу материалов, распространяемых в соцсетях против их кандидата в мэры Наиры Зограбян, по поводу нагнетания атмосферы ненависти. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала член этой фракции Иветта Тоноян. По ее словам, травля в соцсетях в адрес их кандидата в мэры Наиры Зограбян ведется уже долгие дни, идут призывы не избирать ее, в ее адрес звучат грубые выражения.

«У нас есть множество фактов, и мы обратится к европейским структурам, к комиссару СЕ по правам человека в Армении, по поводу материалов, распространяемых в соцсетях против нашего кандидата в мэры Наиры Зограбян, по поводу нагнетания атмосферы ненависти»,- сказала член этой фракции Иветта Тоноян.

По поводу замечания депутата фракции «Елк» НС Армении Лены Назарян о том, что фракция «Царукян» ведет черный пиар, он сказала, что они этого не делают. Выступление же Наиры Зограбян стало следствием того, что различным людям рассылались письма с призывами не избирать ее.

Как заметил Ваге Энфиаджян, в основном, подобные сообщения присущи аккаунтам в в Facebook.