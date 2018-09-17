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Выборы отныне должны проходить свободно, справедливо, прозрачно и демократично: Арарат Мирзоян

Выборы отныне должны проходить свободно, справедливо, прозрачно и демократично: Арарат Мирзоян

В Армении выборы отныне должны проходить свободно, справедливо, прозрачно и демократично. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет вице-премьер Армении Арарат Мирзоян, комментируя видеоролик, подготовленный ОО «Союз осведомленных граждан», в котором рассказывается об изменениях в избирательном законодательстве и криминализации некоторых нарушений в выборном процессе.

 «Сообщайте всем: взятие предвыборной взятки карается штрафом в 500.000-700.000 драмов, или лишением свободы на срок в 1-3 года. Дача предвыборной взятки карается штрафом в 2.500.000-3.000.000 драмов, или лишением свободы на срок в 2-6 лет. За повторное голосование или голосование за другого избирателя полагается лишение свободы на срок в 2-6 лет. За фальсификацию результатов выборов  полагается лишение свободы на срок в 2-8 лет»,- пишет он, добавив, что полиция имеет право воспользоваться всеми законными методами оперативного розыска (прослушивание, слежка и пр.) для выявления подобных нарушений.


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