По прошествии более полутора месяцев после начала нынешней вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК) "общая ситуация улучшилась", однако "сохраняются существенные риски, связанные с продолжающимся обнаружением спорадических случаев", которые фиксируются в районах Мабалако, Бени и Бутембо. Так охарактеризовала сложившуюся в ДРК обстановку в своем еженедельном бюллетене, распространенном в Женеве 14 сентября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее оценке, "риск распространения на национальном и региональном уровне остается высоким", и поэтому соседним государствам и провинциям предложено усилить эпидемиологическое наблюдение и подготовительные мероприятия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщило министерство здравоохранения ДРК, по состоянию на 16 сентября, в ДРК зарегистрировано 111 подтвержденных лабораторными анализами случаев БВВЭ, 66 заболевших умерли. Еще в 31 случае с летальным исходом вирус Эбола считается "вероятной" причиной смерти, так как лабораторные исследования пока провести не удалось.