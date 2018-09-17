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«Елк» получил сведения о раздаче предвыборных взяток к выборам в совет старейшин Еревана

«Елк» получил сведения о раздаче предвыборных взяток к выборам в совет старейшин Еревана

Блок «Елк» получил сведения о раздаче предвыборных взяток к выборам в совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала депутат фракции «Елк» НС Армении Лена Назарян.

 «Мы получаем сведения о раздаче предвыборных взяток к выборам в совет старейшин Еревана. Этимм вопросом должны заняться правоохранительные органы. Мы уже обратились к ним, поскольку к нам с сообщениями обращаются граждане. Мы обещали провести свободные и справедливые выборы, а взяткодатели, фактически, препятствуют этому, они должны удостоиться соответствуюего отношения»,- сказала она.

По ее словам, сведения они ;получили сегодня утром.  По ее словам, жесткие заявления Никола Пашиняна направлены именно в адрес подобных контрреволюционных деятелей.

Как сказала Лена Назарян, она не может сказать - раздача взяток носит или не носит массового характера. Сведения об отдельных случаях они передали в правоохранительные органы.


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