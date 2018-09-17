Фильм режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) получил Гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. Об этом стало известно в воскресенье по итогам смотра, трансляция которого велась на его сайте.

Картина повествует о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В дороге они пользуются путеводителем, в котором указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечают критики, после победы на фестивале в Торонто, где состоялась премьера "Зеленой книги", она имеет очень высокие шансы в будущем принести своему создателю премию "Оскар". В мировой прокат лента выйдет 21 ноября этого года.

На киносмотре в Торонто, который стартовал 6 сентября, было показано свыше 340 фильмов (255 полнометражных и 88 короткометражных) более чем из 80 стран мира.

По традиции в Торонто главная награда достается картине, которая побеждает по итогам голосования зрителей.