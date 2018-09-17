Марин Ле Пен предложила вместо Евросоюза учредить Союз европейских наций

Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен заявила об исчерпанности погрязшего в "бездумной миграционной политике" Евросоюза и предложила всем конструктивным политическим силам Европы объединиться для учреждения вместо ЕС Союза европейских наций (СЕН). Об этом политик заявила в воскресенье, излагая программу своей партии на предстоящие в 2019 году выборы в Европарламент на встрече "Нацобъединения" в городе Фрежюс на юге Франции.

"Европейский союз - это не Европа. Европейский союз - это идеологическая конструкция, это институт, управляемый анонимной властью, которая централизованным образом руководит неограниченным пространством, доходящим до Турции или Магриба. Пространством, которое не прикрепляется к какой-либо истории, к каким-либо корням или традициям, это пространство, которое в действительности не имеет ни сил, ни перспектив, кроме растворения в мировой магме. Подытоживая, Европейский союз самым серьезным образом вредит Европе", - сказала Ле Пен в своем выступлении, трансляцию которого вел телеканал BFM,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению Ле Пен, в своем нынешнем виде ЕС превратился в "диктатуру, которая уничтожает народы, использует насилие против народов, как против британцев или поляков, которые не подчиняются его законам, а также применяет шантаж против всех остальных". "Евросоюз не защищает Европу, но рушит европейскую идею. Хуже того - он организует ее уничтожение за счет миграционного потопа, своего подчинения финансовым олигархиям, сворачивания наших систем социальной защиты, уничтожения наших идентичностей, введения договоров о свободной торговле, которые обеспечивают ограбление наших территорий и экономик", - уверена политик.