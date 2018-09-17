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Марин Ле Пен предложила вместо Евросоюза учредить Союз европейских наций

Марин Ле Пен предложила вместо Евросоюза учредить Союз европейских наций

Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен заявила об исчерпанности погрязшего в "бездумной миграционной политике" Евросоюза и предложила всем конструктивным политическим силам Европы объединиться для учреждения вместо ЕС Союза европейских наций (СЕН). Об этом политик заявила в воскресенье, излагая программу своей партии на предстоящие в 2019 году выборы в Европарламент на встрече "Нацобъединения" в городе Фрежюс на юге Франции.

"Европейский союз - это не Европа. Европейский союз - это идеологическая конструкция, это институт, управляемый анонимной властью, которая централизованным образом руководит неограниченным пространством, доходящим до Турции или Магриба. Пространством, которое не прикрепляется к какой-либо истории, к каким-либо корням или традициям, это пространство, которое в действительности не имеет ни сил, ни перспектив, кроме растворения в мировой магме. Подытоживая, Европейский союз самым серьезным образом вредит Европе", - сказала Ле Пен в своем выступлении, трансляцию которого вел телеканал BFM,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению Ле Пен, в своем нынешнем виде ЕС превратился в "диктатуру, которая уничтожает народы, использует насилие против народов, как против британцев или поляков, которые не подчиняются его законам, а также применяет шантаж против всех остальных". "Евросоюз не защищает Европу, но рушит европейскую идею. Хуже того - он организует ее уничтожение за счет миграционного потопа, своего подчинения финансовым олигархиям, сворачивания наших систем социальной защиты, уничтожения наших идентичностей, введения договоров о свободной торговле, которые обеспечивают ограбление наших территорий и экономик", - уверена политик.

 

 




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