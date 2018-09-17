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По уголовному делу о прослушке телефонных разговоров глав СНБ и ОСС по ряду адресов ведутся обыски: СК Армении

По уголовному делу о прослушке телефонных разговоров глав СНБ и ОСС по ряду адресов ведутся обыски: СК Армении

В Управлении по особхо важным делам СК Армении продолжается расследование по уголовному делу о прослушке телефонных разговоров глав СНБ и ОСС Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. По сведениям, по уголовному делу о прослушке телефонных разговоров глав СНБ и ОСС по ряду адресов ведутся обыски: пока иных деталей опубликовать невозможно, исходя из интересов дела.

СМИ сообщают, что силами полиции и ОСС в редакции сайта Yerevan Today проводятся обыски.


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