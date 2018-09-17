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Президент Арцаха и глава МИД Армении обсудили вопросы взаимодействия во внешней политике

Президент Арцаха и глава МИД Армении обсудили вопросы взаимодействия во внешней политике

Сегодня, 17 сентября президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Согласно информации, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в этой сфере.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, другие должностные лица.


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