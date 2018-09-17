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ОСС не имеет сведений об обыске в редакции сайта Yerevan Today

ОСС не имеет сведений об обыске в редакции сайта Yerevan Today

Особая следственная служба Армении не имеет сведений об обыске в редакции сайта Yerevan Today. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Особой следственной службы Армении Марина Оганджанян. Откликнувшись на сообщения в прессе о проходящем силами полиции и ОСС обыске в редакции сайта Yerevan Today, она сказала, что Особая следственная служба Армении не имеет сведений об обыске в редакции сайта Yerevan Today.

В СМИ распространились сведения о том, что силами полиции и ОСС в редакции сайта Yerevan Today проводятся обыски.


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