ОСС не имеет сведений об обыске в редакции сайта Yerevan Today

Особая следственная служба Армении не имеет сведений об обыске в редакции сайта Yerevan Today. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Особой следственной службы Армении Марина Оганджанян. Откликнувшись на сообщения в прессе о проходящем силами полиции и ОСС обыске в редакции сайта Yerevan Today, она сказала, что Особая следственная служба Армении не имеет сведений об обыске в редакции сайта Yerevan Today.

проводятся обыски.

В СМИ распространились сведения о том, что силами полиции и ОСС в редакции сайта Yerevan Today