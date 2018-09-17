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Министры иностранных дел Армении и Арцаха обменялись мыслями о процессе мирного урегулирования карабахского конфликта

Министры иностранных дел Армении и Арцаха обменялись мыслями о процессе мирного урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Степанакерте встретился с главой МИД Республики Арцах Масисом Маиляном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В начале встречи состояялась беседа министров с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены обеих делегаций.

Стороны обсудили вопросы необходимости консультаций между обоими ведомствами,затем обменялись мыслями о процессе мирного урегулирования карабахского конфликта.

Масис Маилян наградил Зограба Мнацаканяна памятной медалью в честь 25-летия МИД Арцаха.


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