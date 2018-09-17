Министры иностранных дел Армении и Арцаха обменялись мыслями о процессе мирного урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Степанакерте встретился с главой МИД Республики Арцах Масисом Маиляном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В начале встречи состояялась беседа министров с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены обеих делегаций.

Стороны обсудили вопросы необходимости консультаций между обоими ведомствами,затем обменялись мыслями о процессе мирного урегулирования карабахского конфликта.

Масис Маилян наградил Зограба Мнацаканяна памятной медалью в честь 25-летия МИД Арцаха.