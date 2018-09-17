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Эрдоган надеется на позитивный диалог с Путиным по Сирии

Эрдоган надеется на позитивный диалог с Путиным по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает за поиск решения ситуации в Идлибе совместно с РФ и коалицией и надеется на позитивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган заявил на борту самолета журналистам, сопровождавшим его в поездке в Азербайджан, сообщает в понедельник телеканал NTV.

"Во время тегеранского саммита [лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии 7 сентября] я увидел Путина в гораздо более позитивном свете. Хочу, чтобы и далее они [РФ] демонстрировали такой же позитивный подход [к урегулированию в Идлибе]", - сказал он. Эрдоган добавил, что "необходимо найти решение проблемы Идлиба вместе с РФ и коалицией", возглавляемой США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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