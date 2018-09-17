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В Тавуше этой ночью вновь прозвучали выстрелы, однако их было меньше, чем раньше: Арцрун Ованнисян

В Тавуше этой ночью вновь прозвучали выстрелы, однако их было меньше, чем раньше: Арцрун Ованнисян

В Тавуше, на линии армяно-азербайджанской границы, этой ночью вновь прозвучали выстрелы, однако их было меньше, чем в предыдущие дни. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

 «Выстрелов было меньше, мы отвечали частично. Сейчас ситуация спокойная, потерь не имеем»,- сказал он.

В последние дни Азербайджан обстреливал села Баганис, Коти Тавушской области, а 15-го сентября было обстреляно село Арени.


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