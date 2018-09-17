Увеличены действующие ранее явно торговые нормы товаров, ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин и налогов

В соответствии с Постановлением Правительства РА от 09.08.2018 N 938-Н, которое вступило в силу с 15 сентября, внесены изменения в Постановление Правительства РА от 30.07.2015 N 865-Н, принятие которых обсусловлено необходимостью пересмотра явно торговых норм товаров, импортируемых физическими лицами, в связи со вступлением в силу правовых актов, регулирующих таможенные отношения в рамках Евразийского экономического союза, а также решения ряда проблем, возникших на практике в ходе применения выше указанного постановления.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, в частности, в соответствии с Постановлением Правительства РА от 09.08.2018 г. N 938-Н “О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РА от 30 июля 2015 года N 865-Н” явно коммерческие нормы товаров, импортируемых физическими лицами, преведены в соответствие с установленными Решением Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107 количественными нормами товаров, ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин и налогов из государств, не являющихся членом Евразийского экономического союза. Увеличены явно торговые нормы товаров, ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин и налогов как из государств, не являющихся членом Евразийского экономического союза, так и государств, являющихся членом Евразийского экономического союза.

В то же время, отрегулированы проблемы, возникшие в ходе применения Постановления Правительства Республики Армения от 30.07.2015 N 865-Н, внесены уточнения в единицы измерения количества товаров.