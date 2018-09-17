НАТО может применить пятую статью своего устава в случае "кибератак" со стороны России, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios.

Ранее члены альянса на июльском саммите в Брюсселе пришли к соглашению, что НАТО может в случае "гибридной войны" задействовать статью пятую устава о коллективной обороне, как и в случае вооруженного нападения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки", — заявил генсек, отвечая на вопрос о том, может ли быть применена статья 5 в случае российских кибератак против НАТО. "Но важно то, что мы четко заявили, что мы намерены использовать статью 5 при необходимости, и что мы также укрепляем нашу киберзащиту", — добавил он.