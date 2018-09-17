Бахтадзе впервые проведет встречи в Вашингтоне и выступит в ООН в качестве премьера Грузии

Мамука Бахтадзе впервые в ранге главы правительства Грузии направился с рабочим визитом в Вашингтон. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства страны.

"Первую встречу в рамках визита в американскую столицу премьер-министр Грузии проведет 17 сентября в Белом доме, где его примет помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон", - сообщила пресс-служба. 20 сентября грузинский премьер встретится с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Кроме того, Бахтадзе проведет встречи с президентом группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, директором Агентства США по международному развитию (USAID) Марком Грином, а также с главой государственного агентства США "Корпорация по зарубежным частным инвестициям" (OPIC) Рэем Уошберном,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В рамках визита в США Бахтадзе выступит в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая открывается в ближайший вторник. В Нью-Йорке грузинский премьер также проведет встречи с высшими должностными лицами Евросоюза, президентами и премьер-министрами ряда государств, с представителями бизнес-кругов США, грузинской диаспоры и студентами из Грузии, отмечается в сообщении ведомства.