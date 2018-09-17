Число погибших в результате урагана "Флоренс" в Южной и Северной Каролине возросло до 15 человек, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

Три жителя Южной Каролины погибли в дорожных авариях; еще двое отравились угарным газом после запуска генератора. В Северной Каролине несколько человек погибли от удара током, пожаров, а также в результате падения деревьев и ДТП,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Между тем, власти Северной Каролины опасаются, что в течение нескольких ближайших дней в штате может случиться самое мощное наводнение за всю его историю. Уровень воды в реках не прекращает повышаться из-за проливных дождей, которые принес с собой ураган.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), "Флоренс" ослаб до категории тропического циклона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет примерно 15,7 м/с.